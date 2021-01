Probabile formazione Milan: tornano Theo e Leao, Rebic in panchina

Domani sera andrà in scena Milan-Atalanta valida per l'ultima gara del girone d'andata: fischio d'inizio alle 18.00 a San Siro, la partita andrà in onda su Sky. La gara con gli orobici, sentita e importantissima, vedrà con tutta probabilità il primo gettone in panchina per i due nuovi acquisti rossoneri: Mandzukic e Tomori. Ai nuovi innesti del mercato di gennaio poi si aggiungono gli importanti recuperi di Rebic, Krunic e Theo Hernandez: i primi due si sono negativizzati al tampone mentre il laterale francese era risultato un falso positivo. Nonostante qualche rientro, il Milan dovrà fare a meno di nomi importanti tra i titolari come Romagnoli, Bennacer, Calhanoglu e Saelemaekers. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte del tecnico rossonero.

K2 DIFENSIVO - Tra rientri e assenze la difesa rossonera sarà in parte diversa rispetto a quella vista con il Cagliari. Se i confermatissimi saranno il portiere Donnarumma, il laterale destro Calabria e il roccioso centrale Kjaer, le novità rispetto alla sfida con i sardi saranno il rientro di Theo Hernandez e il ritorno in campo di Kalulu. Se il laterale sinistro riprenderà il suo posto di titolare fisso dopo la falsa positività. il poliedrico jolly francese sostituirà lo squalificato Romagnoli

SANDRO E FRANCK - Privi ancora di Bennacer (l'algerino è vicino al rientro) la coppia di centrocampo sarà la confermatissima ditta Tonali-Kessiè, un duo che partita dopo partita sta acquisendo fiducia e meccanismi. Per i due, la gara con l'Atalanta, non sarà una sfida banale: Tonali infatti proviene dal settore giovanile del Brescia (acerrimo rivale dell'Atalanta) mentre Franck è un ex della gara.

TORNA LEAO- Nonostante l'assenza della mente dell'attacco rossonero, ovvero Hakan Calhanoglu, Stefano Pioli potrà contare su due rientri importanti e sul nuovo innesto Mandzukic. Se l'attaccante croato, appena arrivato, potrebbe entrare nell'ultimo spezzone della partita, Rafael Leao dovrebbe partire titolare ritrovando la corsia sinistra e lasciando il centro dell'attacco a Ibrahimovic. A completare il quartetto offensivo dovrebbero poi figurare Castillejo e Brahim Diaz che dovranno fornire una prestazione convincente.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz; Leao; Ibrahimovic.