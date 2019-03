Probabile formazione: torna il "Milan tipo", Calabria e Suso confermati. Kessie ha smaltito la botta

Torna il campionato e torna il "Milan di Gattuso", ovvero la squadra impiegata per tre volte consecutive con Roma, Atalanta e Atalanta, con l'unica variazione contro l'Empoli a causa della squalifica di Suso e dell'attuato turnover tra Calabria e Conti.

TORNA RODRIGUEZ - Dopo il gettone concesso a Laxalt in Coppa Italia, il tecnico rossonero tornerà ad utilizzare Rodriguez sulla fascia sinistra. Ricordiamo che lo svizzero il calciatore milanista più impiegato dell'intera stagione considerando tutte le competizioni. Calabria dovrebbe nuovamente spuntarla su Conti, mentre Musacchio e Romagnoli sono ormai una certezza della retroguardia.

LA FILASTROCCA MEDIANA - Kessie, Bakayoko, Paquetà: ancora una volta, per la decima volta su undici nel 2019. Le condizioni dell'ivoriano hanno destato qualche piccola preoccupazione ma la rifinitura ha sciolto gli ultimi dubbi: completamente recuperato dalla botta presa all'Olimpico e disponibile per la sfida di domani. Conferme anche per Bakayoko e Paquetà, sebbene Gattuso abbia sottolineato come il brasiliano abbia bisogno di un po' di riposo.

DI NUOVO SUSO - Squalificato contro l'Empoli, Suso tornerà verosimilmente titolare in Milan-Sassuolo, nonostante la prestazione a Roma non sia stata il massimo. Gattuso non vuole "bocciare" uno dei suoi talenti più sopraffini e continuerà a dargli fiducia. Dall'altra parte ci sarà Calhanoglu, utilizzato a gara in corso contro la Lazio, mentre al centro, come al solito, vedremo il pistolero Piatek.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.