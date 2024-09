Pulisic, numeri da primato: lo statunitense vuole migliorare quelli dello scorso anno

Christian Pulisic in questo avvio del Milan è stato uno dei giocatori più in forma e più decisivi. Già lo scorso anno, arrivato a un prezzo praticamente scontato (20 milioni) dal Chelsea realizzò la sua miglior stagione in carriera fra goal e assist, facendo vedere gli sprazzi del Pulisic di Dortmund, dove si è consacrato uno dei migliori nel suo ruolo.

In queste prime sette gare stagionali (sei di campionato e una di Champions), Pulisic ha realizzato già realizzato cinque reti (quattro in A e una in Europa) e servito due assist vincenti (entrambi in A).

La scorsa stagione (2023-2024) Pulisic ha realizzato 15 reti (12 in A, 2 in Europa League e 1 in Champions) e servito 10 assist vincenti (8 in campionato e 1 sia in Coppa Italia che in Europa League), mettendo a referto la sua miglior stagione in carriera.

In questa stagione, fatta eccezione per la gara d’esordio con il Torino (finita 2-2), Pulisic è sempre entrato nei goal rossoneri: rete in Champions contro il Liverpool, goal a Parma, nel derby e ieri contro il Lecce, più goal e assist contro il Venezia e assist all’Olimpico contro la Lazio in occasione della rete di Pavlovic. Numeri che parlano di sette gare giocate, con cinque reti e due assist.

Impressionante l'impatto di Capitan America nel Milan di Pioli prima, e di Fonseca poi, perché in 57 gare ha siglato 20 goal e servito 12 assist vincenti.

L’arma di capitan America, oltre alla tecnica, è l’imprevedibilità: quando ti punta, non si sa mai dove va, mettendo spesso in difficoltà i suoi avversari. Ha portato esperienza internazionale e leadership e la speranza di Fonseca, dei suoi compagni e di tutti i tifosi del diavolo è che Pulisic possa continuare su questa strada e con questi numeri da capogiro…

di Valentino Cesarini