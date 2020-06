Quale sarà il ruolo di Kalulu? Nel 19/20 più centrale che terzino, il che spiegherebbe Dumfries...

In attesa delle visite mediche e dell'ufficialità dell'accordo col Milan, andiamo a studiare quale potrebbe essere la collocazione tattica di Kalulu. Stiamo chiaramente parlando di un classe 2000, quindi urge una premessa doverosa per evitare che si crei troppa pressione su un giovane che deve ancora esordire nel calcio professionistico. Il Lione ha fatto di tutto per trattenerlo, peccando forse di lungimiranza nei mesi passati, il che dovrebbe comunque fungere da assicurazione almeno sulle qualità del ragazzo. Non è detto che il transalpino diventerà subito protagonista in rossonero, ma nei piani c'è sicuramente una progettualità di inserimento, altrimenti Kalulu e il suo entourage avrebbero sposato altre cause.

NON SOLO TERZINO - In queste ore si sta parlando di Kalulu come terzino destro, ruolo "naturale" del nativo di Lione, tuttavia, soprattutto nell'ultima stagione, il ragazzo ha giocato spesso da difensore centrale. In Youth League, dove si è distinto positivamente, è stato schierato cinque volte in mezzo, una volta da laterale sinistro e solo in un'occasione a destra. Non è quindi da escludere che il Milan lo abbia individuato anche e soprattutto come rinforzo per il pacchetto dei centrali, il che spiegherebbe gli interessamenti per Mazraoui e soprattutto Dumfries, obiettivo principale dei rossoneri. Tutto da scrivere, ovviamente, in attesa di capire quale sarà il prossimo progetto tecnico.

IL POSSIBILE PIANO - Se il Milan riuscisse a centrare il colpo Dumfries avrebbe in mano un "altro Theo Hernandez", il che blinderebbe quasi interamente la fascia destra. Kalulu alle sue spalle giocherebbe pochissimo: l'olandese, nelle ultime due Eredivisie, ha saltato una sola gara per squalifica. Se invece l'idea fosse di piazzare Kalulu anche come centrale, considerando quanto accaduto nell'ultima Youth League, le possibilità per lui si alzerebbero in maniera importante. Teniamo conto che, ad eccezione di Romagnoli, nessun difensore sembra sicuro della conferma. Anche se restassero Kjaer e Gabbia, per Kalulu ci sarebbero ottime chances in mezzo, sicuramente di più che come eventuale sostituto di Dumfries. Tutto cambierebbe se l'esterno orange non arrivasse, ma dai movimenti milanisti l'interesse appare concreto, così come la volontà di rinforzare la corsia destra con un elemento subito pronto.