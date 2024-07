Quasi tutta la difesa a disposizione di Fonseca: lunedì il primo mattone della nuova diga rossonera

Tra cinque giorni inizierà la stagione del Milan. A sancire l'avvio del nuovo anno sportivo sarà il consueto raduno di Milanello, previsto per lunedì 8 luglio. Un incontro che sarà particolare per diverse ragioni. Due su tutte: un nuovo allenatore dopo quattro anni e mezzo, Paulo Fonseca; e molti elementi della rosa indisponibili, a causa delle competizioni per nazionali. Il tecnico portoghese avrà comunque modo per cominciare a lavorare...

Prima missione

Come detto non ci sarà tanto materiale al raduno di Milanello, o meglio ci saranno molte presenze ma di queste circa la metà non rientrano nè nei piani del club nè in quelli del Milan. Per tale ragione Fonseca, oltre a prendere confidenza con il luogo, le strutture e in generale l'ambiente, potrà concentrarsi su quei reparti che offrono la maggior parte di giocatori titolari fin dal principio. In questo senso la zona centrale della difesa sarà ben rappresentata con tutti gli effettivi presenti in rosa che saranno a disposizione. Ci sarà Fikayo Tomori su tutti ma anche Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia e pure Marco Pellegrino, anche se quest'ultimo non è destinato a rimanere. Ci saranno anche quasi tutti i terzini: mancherà solo Theo Hernandez e la speranza e di poter contare già su Emerson Royal che il club vorrebbe chiudere in settimana. Questo è un ottimo assist per Fonseca che con la difesa quasi al completo (al netto di possibili nuovi arrivi o cessioni) potrà iniziare a lavorare su uno dei reparti più in difficoltà la scorsa stagione.

Risorse

L'anno scorso la fase difensiva è stata forse il limite più grande che la squadra allora allenata da Stefano Pioli ha mostrato in campo. Questo non vuol dire che fosse solamente colpa della difesa o dei difensori, anzi il problema era strutturale e di tutta la squadra. Chiaramente però nell'ottica di Fonseca, che già nella sua carriera a Roma ma anche nel primo anno di Lille ha dovuto superare problemi di questo tipo, è ottimale cominiciare a lavorare sul tema con gran parte della difesa a disposizione. Il lavoro sarà sicuramente tattico ma probabilmente servirà anche un supporto mentale e fisico. Il portoghese e il suo staff dovranno far ritrovare una condizione psicofisica ottimale a Fikayo Tomori e a tutti i compagni di reparto che l'anno scorso alle prestazioni altalenanti hanno anche aggiunto diversi stop fisici. Esce un po' fuori da questo discorso Matteo Gabbia che è stato sicuramente il più continuo là dietro e con il quale Fonseca dovrà attuare un lavoro di progressivo miglioramento e mantenimento del livello delle prestazioni.