Quattro affari "chiusi a metà": c'è l'accordo con il giocatore, si cerca quello con il club. Milan, è il momento di accelerare

Per ora il Milan ha chiuso una solo operazione di mercato, vale a dire l'acquisto a titolo definitivo dall'Atletico Madrid di Alvaro Morata. I rossoneri sono però molto attivi e hanno diverse trattative aperte: tra gli obiettivi concreti, per esempio, ci sono il difensore centrale Strahinja Pavlovic, il terzino destro Emerson Royal, il centrocampista Youssouf Fofana e l'attaccante Niclas Fullkrug. A questi nomi va aggiunto anche quello di Lazar Samardzic, per il quale i rossoneri hanno iniziato a muovere i primi passi sia con il trequartista serbo che con l'Udinese.

ACCORDO A METÀ - Tutte queste operazioni (Pavlovic, Emerson Royal, Fofana e Fullkrug) sono allo stesso punto, ossia che il Milan ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore e il suo entourage, mentra manca ancora l'intesa con il club di appartenza. Gli affari più caldi ad oggi sono quelli per Pavlovic ed Emerson, per i quali la distanza rispettivamente con Salisburgo e Tottenham si sta assottilgiando, mentre sembra essersi un po' complicato quello per Fofana visto che il Monaco ha alzato la sua richiesta dopo che anche Manchester United e Ateltico Madrid hanno messo gli occhi su francese (35 milioni di euro, anche se il giocatore continua a spingere per trasferirsi a Milanello).

IL TEMPO STRINGE - Manca meno di un mese all'inizio del campionato e quindi il tempo stringe sempre di più perchè sarebbe utile dare a Paulo Fonseca la squadra al completo il prima possibile. Per questo motivo è arrivato il momento per il Milan di accelerare e chiudere in fretta qualche altro colpo in entrata. E' innegabile che il Diavolo abbia bisogno di rinforzi per poter essere competitivo sia in Italia che in Europa. Il rischio, in tutto ciò, è che più passa il tempo e più c'è la possibilità che altre società si inseriscano sugli obiettivi di mercato dei rossoneri.