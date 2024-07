Raduno tra una settimana a Milanello. Cosa chiede Fonseca e con quale staff si presenterà

Tra una settimana esatta il Milan comincerà la stagione 2024-2025 con il classico raduno a Milanello che darà, a sua volta, inizio al consueto ritiro estivo. Dopo i cinque anni di Stefano Pioli, guiderà gli allenamenti nel Centro Sportivo di Carnago un nuovo allenatore, Paolo Fonseca, in arrivo a Milano nei prossimi giorni per conoscere il mondo rossonero e lavorare a più stretto contatto con la dirigenza per il calciomercato.

Lo staff

Nello staff del tecnico portoghese ci sarà l'inserimento di un nuovo match analyst. Il suo nome è Paulo Ferreira, leggenda del Porto campione d'Europa nel 2003 e primo collaboratore al Chelsea di José Mourinho. Oltre a Paulo Ferreira, a completare lo staff tecnico di Fonseca ci saranno Tiago Leal, che dà un supporto fondamentale sulla parte tattica, e Paulo Mourao, preparatore atletico ex Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr e Spartak Mosca.

Le richieste sul mercato

Al più presto, Fonseca avrà necessità di veder completata la rosa almeno tramite un nuovo attaccante e un centrocampista con caratteristiche difensive. Per quanto riguarda la punta, il desiderio principale della dirigenza rossonera è quello di Joshua Zirkzee, ma la situazione è ancorata sempre allo stesso problema relativa alla richiesta di commissioni da parte dell'agente del calciatore olandese. A centrocampo, il primo nome sulla lista è quello di Youssouf Fofana, francese classe 1999 in scadenza con il Monaco tra un anno; per lui i monegaschi chiedono 25 milioni di euro, ma il Milan punta a spenderne meno di 20.