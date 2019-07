Rafael Leao nelle gerarchie del Milan di Giampaolo: il disegno tattico per l'attaccante portoghese

Rafael Leao è ormai prossimo alla firma con il Milan. Al Lille andrà una cifra vicina ai 30 milioni di euro e sarà compito di Marco Giampaolo (notoriamente bravo a far crescere i giovani) lavorare con e sul giocatore, plasmarlo e renderlo più simile al suo tipo di seconda punta ideale.

IN CAMPO – Seconda punta: è questa la posizione piu indicata nel Milan di Giampaolo per il giovane attaccante molto veloce e rapido, dotato anche di una buona tecnica. Si muove bene alle spalle dei difensori e quando si smarca è spesso pericoloso. A Lille è andato a nozze con lanci lunghi ai quali sincronizzava scatti che mettevano in difficoltà parecchie volte le difese avversarie, ma nel Milan di Giampaolo, che predilige una gestione della partita fortemente caratterizzata dalla palla a terra, saranno presumibilmente altre le vie per esaltare le caratteristiche del giovane lusitano.

NELLO SCACCHIERE – Rafael Leao ha in dote le caratteristiche ideali della seconda punta di Marco Giampaolo: dinamismo, qualità tecnica e senso del gol. Bravo a dialogare con i compagni di reparto, la coppia Piatek-Leao ricorda, per caratteristiche, quella genoana che vedeva Kouamé al posto di Leao. Ovviamente la concorrenza ci sarà per tutti, e ad oggi c’è Samu Castillejo pronto a candidarsi per un posto da seconda punta, con André Silva (che tecnicamente è anche lui più una seconda punta che un centravanti) ancora da piazzare nel mercato. E in attesa di sapere se arriverà Correa (il cui approdo, però, è vincolato alla cessione dell’ex Porto), il neoacquisto del Lille è il più probabile titolare non tanto nelle primissime battute stagionali, dove sarà premiata la conoscenza degli schemi di gioco del mister, quanto più per il prosieguo della stagione e per il progetto rossonero del prossimo futuro.