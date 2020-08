Raiola: "Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan"

Mino Raiola, intervenuto su Twitter, ha ribadito che Zlatan Ibrahimovic non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan. "Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan" ha scritto il noto agente in merito al prolungamento dell'attaccante svedese. L'accordo economico con il Milan c'è, va naturalmente ufficializzato ancora, probabilmente Raiola si riferisce a questo.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020