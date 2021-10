Rebic acciaccato, Leao non può tirare il fiato: Rafa deve stringere i denti, Pioli si fida di lui

Stefano Pioli parte da una certezza: Rafael Leao giocherà. Perché, al momento, non ci sono alternative concrete al portoghese. Tra centrocampo e attacco, il tecnico rossonero è alle prese almeno con un paio di ballottaggi, ma non ci sono dubbi sul giocatore che agirà nella parte sinistra del tridente offensivo a sostegno della punta.

Rebic verso un nuovo forfait

Leao avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato (è stato lo stesso Pioli a sottolinearlo dopo l’ultima gara di campionato con il Torino), ma non è il momento per farlo. Anche perché, come detto, in questo momento non c’è un compagno che possa prendere il suo posto. Ci sarebbe Rebic, ma il croato non ha ancora smaltito il problema alla caviglia rimediato nel primo tempo della sfida col Verona e dovrebbe saltare anche il big match con la Roma, in programma domani sera a San Siro.

Leao uomo-chiave di questo Milan

Insomma, non ci sono altre soluzioni: Leao dovrà stringere i denti e mettere in campo la sua qualità, il suo calcio, il suo modo di vedere e intrepretare la partita. Rafael è cresciuto tantissimo, diventando - finalmente! - un giocatore decisivo. Più concreto là davanti, molto più intraprendente in fase di non possesso: l’attaccante lusitano si sta evolvendo, passando da talento inespresso a uomo-chiave. Maldini, Pioli e il Milan hanno sempre scommesso su di lui: la fiducia sta ripagando.