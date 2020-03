Rebic, dopo la svolta arriverà il vero esame di maturità: senza guida servirà un nuovo step

Ante Rebic ha cambiato faccia alla sua stagione a partire da gennaio, diventando capocannoniere con reti importantissime che avrebbero potuto regalare anche molti più punti. Si è a lungo sottolineato quanto fosse importante il lato emotivo per le prestazioni dell'attaccante croato, un giocatore che si trasforma quando avverte fiducia e motivazioni da chi gli sta intorno. Non che da settembre a dicembre questo sia mancato, ma è evidente che dopo la pausa natalizia qualcosa sia cambiato. E la presenza di Boban ha sicuramente influito.

IL RUOLO DI BOBAN - L'ormai ex dirigente rossonero si è prodigato a lungo per far scattare la molla al connazionale, lo ha incitato e si è soffermato con lui prima di ogni partita. E' stato Boban a spingere per portarlo in rossonero ed è stato Boban a caricarlo quando sembrava un pesce fuor d'acqua. Ora però Zorro ha lasciato definitivamente il Milan e Rebic ha smarrito una guida importante. Cosa succederà alla ripresa del campionato e il prossimo anno? Rivedremo lo stesso calciatore di questi primi mesi del 2020 o una versione nuovamente appannata?

IL PROSSIMO STEP - Il finale di campionato potrebbe già dare alcune risposte, ma la vera prova del nove, per Rebic, sarà quella della prossima stagione. Ci sarà probabilmente un nuovo allenatore ed un'area tecnica completamente rinnovata, tant'è che tutti dovranno ripartire da zero. Il classe '93 potrebbe trovare nuove figure che lo aiuteranno a rendere al meglio, ma anche da parte sua sarà necessario un passo avanti: difficilmente potrà contare su una sorta di fratello maggiore come Boban, nato nella sua stessa regione croata e ben conscio della sua storia. Ci si augura che l'ex Eintracht possa riuscire a superare questo fondamentale esame di maturità, in modo da diventare, a tutti gli effetti, un valore aggiunto per il club rossonero.