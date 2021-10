Rebic, Kessie, Theo e gli altri: il punto su infortuni e recuperi

Con la trasferta di Bologna di ieri sera, Milan vittorioso per 4-2, si conclude una settimana davvero complicata e dispendiosa per i rossoneri: al Dall'Ara i rossoneri si sono presentati con ben nove infortunati, a cui si è aggiunto un decimo durante la partita. Al netto di alcuni recuperi, questa mattina ci sono state diverse buone notizie, questo è il punto sui giocatori del Milan infortunati.

Franck Kessie: Una brutta influenza gli ha impedito di essere a disposizione contro il Bologna aveva raccontato mister Pioli in conferenza stampa, ma anche oggi l'ivoriano si è allenato con il resto del gruppo. A meno di ricadute Franck dovrebbe essere a disposizione martedì sera contro il Torino.

Pietro Pellegri: Out contro gli emiliani di Sinisa Mihajlovic a causa di un'infiammazione, nella mattinata odierna il giovane centravanti si è allenato anche lui con la squadra. Il problema fisico dovrebbe essere rientrato.

Theo Hernandez: Probabilmente la notizia che tutti i tifosi rossoneri aspettavano: nella mattinata di oggi il Milan ha comunicato ufficialmente che il terzino rossonero è risultato finalmente negativo al Covid-19. Il francese si è già presentato a Milanello ed ha lavorato in palestra: le sue condizioni sono buone, non è stato colpito in modo aggressivo dal virus e quindi è riuscito a seguire un programma di allenamento personalizzato mentre era in casa. Dovrebbe farcela per martedì sera.

Ante Rebic: La distorsione alla caviglia, che dopo gli esami non aveva evidenziato lesioni capsulo-legamentose, continua a fargli provare dolore. Anche oggi il croato ha svolto del lavoro personalizzato, e dopo quelle con Porto e Bologna dovrebbe saltare anche la partita di martedì col Torino. Ci si aspetta che Ante torni a disposizione per la Roma.

Samu Castillejo: Al termine del primo tempo del match contro il Bologna lo spagnolo ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo. La prima diagnosi racconta di un problema al flessore della coscia sinistra, in seguito agli esami svolti nelle prossime ore arriveranno dettagli più precisi.

Alessandro Florenzi: Dopo l'operazione al ginocchio il giocatore sta meglio e il recupero procede bene, la speranza è quella di riaverlo in gruppo dopo Roma-Milan.

Junior Messias: Il recupero del brasiliano procede come da programma, ma ci vorrà ancora qualche tempo prima di rivederlo in gruppo: ad oggi è ancora prematuro parlare di tempistiche precise.