Recuperi importanti e la risorsa Calhanoglu da riscoprire: il Milan si avvicina con fiducia alla sfida con il Napoli

Esattamente una settimana fa l’umore rossonero era cupo e negativo, un pessimismo derivante dalla prestazione deludente con l’Udinese e le tantissime assenze registrate in pochi giorni. 7 giorni dopo le emozioni si sono ribaltate. Magicamente? Certo che no ma con la forza di risultati e prestazioni convincenti ottenute sui difficili campi del Bentegodi e dell'Old Trafford. Alla vigilia di Milan-Napoli, altro test di grande importanza per la squadra di Pioli, l’umore nell’ambiente rossonero è rinfrancato non solo per la filosofia di gioco tornata in grande spolvero ma anche per le liete notizie dei recuperi di Rebic, Calhanoglu e Theo Hernandez. In un’infermeria stracolma e per una squadra in emergenza, infatti, questi rientri non sono solo risorse importanti ma anche un’iniezione di fiducia.

IL BOLLETTINO - Chiaro e conciso, Stefano Pioli ha fatto il punto sull’infermeria rossonera citando recuperi, giocatori in dubbio e le tappe per il rientro degli altri giocatori mancanti. Queste le sue parole in merito: "Gli acciaccati sono Calabria e Romagnoli, oggi Alessio si è allenato con la squadra ma ha ancora qualche problemino. Sono in dubbio per domani. Penso che recupereremo Theo, Calha e Rebic. Per Ibra, Mandzukic e Isma bisogna aspettare la prossima settimana”. Al di là della possibilità che giocatori come Theo, Calhanoglu o Rebic possano ritrovare da subito la titolarità, il rientro di questi profili sono risorse importantissime per Pioli che potrà disporre di più carte per la difficile gara con il Napoli.

FINALMENTE CALHANOGLU - Al di là dei primi mesi del 2021, caratterizzati da infortuni e dalla positività al Covid-19, che non lo hanno visto protagonista sugli stessi livelli della prima parte di stagioni, l’importanza di Calhanoglu negli schemi rossoneri è chiara e evidente. A conferma di questa realtà arrivano anche gli inopinabili dati che recitano che la media gol del Milan con il turco in campo è di 2 reti a partita mentre senza di lui scende a 1.4. Al tempo stesso la presenza e l’assenza del 10 rossonero determina anche la percentuale dei successi del Milan: quando la squadra di Pioli ha potuto contare sul turco ha vinto il 67% delle partite mentre senza di lui il dato si abbassa al 60%. Al di là dell’importanza dei numeri, il ruolo di Calhanoglu all’interno delle manovre offensive rossonere è chiaro e esalta gli altri compagni di reparto. La sua presenza dal 1’ è ancora in dubbio ma di certo contro il Napoli il suo contributo, da titolare o da subentrato, sarà una risorsa importante per il Milan di Pioli.