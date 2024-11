Reijnders è ormai calcio totale: masterclass a Madrid e ora lo attende il rinnovo

vedi letture

Tijjani Reijnders si sta prendendo sempre più il Milan. Non è stato scelto dalla UEFA come MVP della partita contro il Real Madrid (ha vinto Mike Maignan) ma la sua prestazione al "Bernabeu" è stata una masterclass. Limitiamoci ai freddi, ma indicativi, numeri: primo centrocampista a registrare oltre 50 passaggi andati a buon fine contro il Real Madrid in una partita di Champions League nonché il primo a toccare una percentuale di suggerimenti riusciti al 98% da nove anni a questa parte (ci riuscì Blaise Matuidi col Paris Saint-Germain). Partita totale e un'intesa con il compagno di reparto Youssuf Fofana che cresce costantemente.

Voto 8 per MilanNews.it, così motivato: "Segna il gol che manda ko il Real Madrid, facendosi trovare pronto sull’assist a rimorchio di Leao. Domina in mezzo al campo per qualità e precisione delle scelte. Davanti a sua maestà Modric, fa cose da Real Madrid, illuminando il gioco milanista e la notte di Madrid".

Proprio il gol è la ciliegina sulla torta. È il quarto nelle ultime tre partite, tante reti quante nelle precedenti 60 uscite con la maglia del Milan. Una crescita esponenziale anche sotto questo aspetto, perché se Tijji aveva dimostrato sin dalle prime uscite di saper far giostrare bene il pallone (100% di passaggi corretti nella gara d'esordio in Serie A), al momento dell'esecuzione è sempre mancato qualcosa: "Molte volte sono andato vicino al gol ma adesso ho trovato la mia strada" ha dichiarato al termine della partita contro il Real Madrid.

Un centrocampista divenuto totale, nato nella patria del calcio totale. In OIanda si era fatto apprezzare con la maglia dell'AZ Alkmaar e il fatto di trovarsi a 25 anni senza aver mai vestito la maglia di Ajax, PSV o Feyenoord aveva lasciato qualche dubbio sul suo impatto in una realtà come quella del Milan. Reijnders ha stupito anche gli olandesi e grazie al Milan si è preso anche la Nazionale oranje. E le sirene di mercato, inevitabilmente, ora suonano: il Barcellona, che lo aveva già tentato l'anno scorso, lo sogna. Così come il Manchester City. Le parole del padre Martin dei giorni scorsi però suonano come dolce musica per le orecchie dei tifosi del Milan, con una trattativa imminente per blindarlo in rossonero. Dal 2028, attuale scadenza, al 2030 con adeguamento salariale che lo porterà al livello dei migliori. A oggi Tijji con 1.7 milioni è appena 18°.