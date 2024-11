PAGELLE - Leao galactico. Morata matador. Reijnders mostruoso

Queste le pagelle di Real Madrid-Milan 1-3, una vittoria importante, clamorosa e di grande qualità dei rossoneri. Vittoria meritata

MAIGNAN 7.5: almeno tre parate importanti nel primo tempo, dove dimostra di essere decisivo nell’uno contro uno. Sicuro nel gioco con i piedi e anche nelle uscite. Il “Panenka” di Vinicius non è leggibile. Fa una parata clamorosa, sul colpo di testa di Brahim Diaz che poteva riaprire la partita nel recupero.

EMERSON ROYAL 6.5: suo l’intervento che genera il gol del pareggio su rigore di Vinicius. Una bella nanna per lui, che però reagisce all’errore e viene spesso aiutato da Musah in raddoppio su Vinicius o su chi graviti nella sua zona di competenza. (dal 92’ CALABRIA sv)

THIAW 7.5: incorna perfettamente l’angolo di Pulisic per segnare il suo primo gol con la maglia del Milan. Gioca in maniera sicura e rinfrancata, anche se c’è da tremare quando il Real gioca palla a terra negli spazi. Ma lui dà la sensazione di grande presenza dentro la partita.

TOMORI 7.5: non lo si vedeva a questi livelli dall’anno dello scudetto e in qualche altra rara, purtroppo, occasione. Partitone di Fikayo che non fa passare mezzo pallone nella sua zona. Legge tante situazioni pericolose, con molti intercetti che sono decisivi per chiudere i triangoli dei giocatori in maglia bianca.

THEO HERNANDEZ 7: parte bene, con una sgasata importante. Poi commette l’errore ciabattando il rinvio e regalando la palla a Vinicius che si prende il rigore del pareggio. Poi cresce dentro la partita, mettendo a terra quei cavalli che ha nel motore, specie quando riesce a ricreare la Theao a livello di ritmo e negli spazi. Bene anche in fase difensiva, dove legge tanti tagli intermedi degli avversari.

FOFANA 7.5: lo chiamano la piovra. Prende ogni pallone che passa nei suoi metri quadri di competenza, non abbassa mai il suo ritmo mentale tranne in un’occasione in cui Maignan se lo mangia vivo. Ma quanto è fondamentale davanti alla difesa, specie in un 4-3-3 come si è disegnato il Milan al Bernabeu? La risposta è: tanto.

REIJNDERS 8: segna il gol che manda ko il Real Madrid, facendosi trovare pronto sull’assist a rimorchio di Leao. Domina in mezzo al campo per qualità e precisione delle scelte. Davanti a sua maestà Modric, fa cose da Real Madrid, illiuminando il gioco milanista e la notte di Madrid.

MUSAH 7.5: la mossa che equilibra il centrocampo e la squadra. Corre come un forsennato su tutti i palloni. Nel ruolo di mezzala, finalmente, fa vedere cosa può fare anche in notti di altissimo livello come quella di Madrid. (dal 93’ PAVLOVIC sv).

PULISIC 7.5: lavoro di alta sartoria da parte di Chris, che ha lavorato tanto negli spazi, dando un fastidio enorme al centrocampo e alla difesa del Real, andando a prendere quelle posizioni intermedie che non sono leggibili. Esce quasi stravolto, ma al Bernabeu ha detto ancora una volta che lui è decisivo dentro questa squadra. Suo il corner che Thiaw gira sotto l’incrocio ed entra anche in quello di Morata. (dal 69’ LOFTUS-CHEEK 6: non è facile entrare in una partita simile, porta a casa la pagnotta)

LEAO 8.5: torna dal primo minute e lo fa in una maniera devastante. Dimostra che quando vuole, quando capisce che sa essere decisivo, può essere un giocatore da Santiago Bernabeu. In faccia a Vinicius sfodera una delle sue migliori prestazioni da quando è al Milan, dal punto di vista qualitativo e anche quantitativo. Che sia in una notte da fenomeno lo fa capire alla prima azione, quando si fuma Lucas Vasquez. Entra ancor di più nella gara: Lunin gli dice di no, ma arriva Morata a rimorchio e fa 1-2. Lunin gli cancella un gol meraviglioso con una super parata all’incrocio. Con le praterie che concede il Real, va a nozze e confeziona l’assist per il gol dell’1-3 di Reijnders. (dal 77’ OKAFOR: sv).

MORATA 8: probabilmente caricato dai fischi del pre partita, mette in mostra una prestazione da vero torero, matando il Madrid sul miracolo di Lunin sulla girata di Leao. Uomo a tutto campo, cuce e copre, strappa e rincorre. Leader vero di una squadra che non può fare a meno di lui. Esce tra i fischi del Bernabeu. (dal 69’ ABRAHAM 6: sacrificio assoluto).

ALL. FONSECA 8: capolavoro dell’allenatore del Milan, che sbanca il Bernabeu con una formazione azzeccata e ritrova una grande partita da parte del collettivo e dei singoli. Nessuno puntava un euro sulla vittoria milanista a Madrid il giorno del sorteggio, lui ci riesce con una grandissima prova.