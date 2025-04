Reijnders, no a City e Real. Il nuovo Milan verrà costruito intorno a lui

vedi letture

Nella deludente stagione del Milan, ci sono state pochissime note positive, una di queste è certamente Tijjani Reijnders, autore di 13 gol e spesso decisivo con le sue giocate. Il club rossonero lo ha premiato anche con il prolungamento del contratto e con l'aumento dell'ingaggio che è passato da 1,7 a 3,5 milioni di euro all'anno. E il piano del Diavolo per il futuro è ben chiaro: il nuovo Milan verrà costruito intorno soprattutto a Reijnders.

REAL E CITY SU REIJNDERS - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che le sue ottime prestazioni hanno ovviamente attirato l'attenzione di alcuni top club, tra cui Real Madrid e soprattutto Manchester City, i quali hanno mandato spesso degli osservatori per visionarlo da vicino durante le partite del Milan. Ma la volontà dell'olandese è ben chiara, così come quella della società milanista che non intende assolutamente cederlo, ma punta a costruire su di lui il nuovo Milan.

PER IL MILAN E' INCEDIBILE - Real Madrid e Manchester City torneranno alla carica in estate? Può darsi, ma sapendo che anche bussando alla porta, il Diavolo non aprirà perchè lo ritiene assolutamente incedibile. In questo finale di stagione, i rossoneri si affideranno ancora a Reijnders per provare a raggiungere un posto in Europa e soprattutto per provare a vincere la Coppa Italia. Alzare il secondo trofeo stagionale potrebbe salvare in parte l'annata milanista, ma in via Aldo Rossi sono tutti consapevoli che l'anno prossimo dovrà essere completamente diverso.