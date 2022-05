Renato Sanches la certezza, SMS il sogno: il punto sulla trequarti per l’estate (PODCAST)

MilanNews.it

Renato Sanches e Sergej Milinkovic-Savic, due nomi che stanno scaldando e non poco la giornata dei tifosi del Milan. Il portoghese è, da tempo, uno dei profili cercati dalla dirigenza milanista che lo avrebbe voluto prendere a gennaio, ma il no del Lille ha rimandato le discussioni alla sessione estiva di calciomercato. Sanches viene visto da tempo come il giocatore ideale, per caratteristiche tecniche e tattiche, per il 4-2-3-1 di Pioli che gradisce e non poco il giocatore.

Sul centrocampista della Lazio, invece, si registrano – secondo quanto risulta a MilanNews.it – dei sondaggi esplorativi. Ovviamente le richieste di Lotito sono sempre alte, si parla di almeno 60 milioni, e Milinkovic-Savic sarebbe un profilo valutabile in caso di scudetto e di insediamento di Investcorp con un budget per il mercato estivo alto. Non ci sono trattative in corso, giusto sottolinearlo, con la Lazio, ma il Milan si è fatto vivo.

