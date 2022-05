Repubblica - Milan, accordo raggiunto con Maldini per il rinnovo. Resterà anche Massara

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenica contro il Sassuolo, il Milan si giocherà lo scudetto che sarebbe il premio perfetto dopo una grandissima stagione. I meriti sono ovviamente in primis di Stefano Pioli e dei giocatori, ma se il Diavolo è tornato ad essere competitivo è anche grazie all'ottimo lavoro fatto dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal direttore sportivo Frederic Massara. In queste settimane, si parla tanto di cessione del club e di mercato (oltre che della corsa al tricolore ovviamente), ma in ballo c'è anche il futuro dei due dirigenti i cui contratti sono in scadenza il prossimo 30 giugno.

ACCORDO RAGGIUNTO - Su questo fronte, arrivano finalmente ottime notizie per tutti i tifosi rossoneri: come riporta questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, Maldini avrebbe infatti raggiunto un'intesa con l'ad Ivan Gazids e il fondo Elliott (a Milano è presente in questi giorni Gordon Singer che ha assistito a San Siro alla sfida contro l'Atalanta) per il rinnovo. Resterà al Milan anche il suo braccio destro Massara, assoluto protagonista pure lui della rinascita milanista negli ultimi tre anni. Se queste indiscrezioni verranno confermate, si tratterebbe senza dubbio di un prolungamento più che meritato per due dirigenti il cui lavoro è stato fondamentale per riportare in alto il club di via Aldo Rossi dopo anni molto complicati e con pochissime soddisfazioni.