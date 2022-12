Repubblica - Nuovo stadio, altre richieste a Milan e Inter: più verde e stadio spostato. Piano B: Sesto o San Donato

MilanNews.it

Terminato il dibattito pubblico qualche settimana fa, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra il coordinatore Andrea Pillon, il Comune di Milano e le due società, Milan e Inter, che da tempo sono al lavoro per costruire il nuovo stadio. A riferirlo è questa mattina l'edizione milanese di Repubblica che spiega che, in base alle richieste che sono arrivate da ogni parte della città, Palazzo Marino sta chiedendo ai due club alcuni ritocchi, più o meno consistenti, al piano di fattibilità esposto durante il dibattito.

NUOVE RICHIESTE - I temi trattati sono diversi, tra cui per esempio l’aumento del verde rispetto a quanto già previsto nel masterplan, la neutralità carbonica dell’operazione per adeguare il tutto al Piano aria clima e quindi la sostenibilità ambientale sia della demolizione del Meazza che della costruzione del suo sostituto. C'è poi un'altra richiesta molto importante, vale a dire lo spostamento dello stadio: l'esigenza è infatti quella di costruire l'impianto il più possibile lontana dalle abitazioni affacciate su via Tesio.

I CLUB HANNO FRETTA - Cosa faranno Milan e Inter davanti a queste richieste? Rossoneri e nerazzurri hanno fretta di avere un nuovo stadio e non intendono nemmeno spendere 40 milioni di euro per confezionare il progetto esecutivo se prima non hanno la certezza che l’operazione vada in porto. Per questo motivo, come confermato anche le dichiarazioni di Scaroni nei giorni scorsi, le due società (soprattutto il Milan), tengono sempre vivo il piano B, vale a dire costruire il nuovo impianto nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni. Nelle ultme ore, sarebbe però tornata di moda anche una seconda ipotesi, cioè quella di San Donato.