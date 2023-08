Riflessioni sulla difesa: Milan, serve un altro difensore centrale

Partiamo dai dati più che preoccupanti. Il Milan ha affrontato, in ordine, ben 8 squadre: Lumezzane, Real Madrid, Juventus, Barcellona, Monza, Trento, Etoile du Sahel e Novara. In otto gare, i rossoneri hanno subito ben dieci gol, chiudendo la propria porta in solamente due occasioni. Nonostante siano solamente amichevoli estive - anche se tra otto giorni c'è la prima di campionato - sono sicuramente numeri preoccupanti per una squadra che vuole imporre il proprio gioco sull'avversario.

Partiamo da quelli che sono i due titolari allo stato attuale delle cose, ovvero Thiaw e Tomori. Non è giusto parlare di involuzione perché la fase difensiva non si basa solamente sui due centrali, ma in queste prime uscite stagionali ci sono stati troppi svarioni, confermando il livello della passata stagione. Soprattutto dal difensore inglese ci si aspetta molto di più: quest'anno sarà un leader e dovrà guidare la linea difensiva da tale, per questo deve alzare l'asticella. Il tedesco ex Schalke, invece, è ancora giovane, ma allo stesso tempo Stefano Pioli si affiderà su di lui al fianco di Fik.

E poi le prime riserve, Kalulu e Kjaer. Il francese è stato inizialmente adattato a terzino destro a causa dell'infortunio di Calabria e di una forma non proprio ottimale di Florenzi, anche oggi con il Novara in difficoltà. Assieme a lui, anche Simon Kjaer non si può dire certamente al 100%: il difensore danese non è ancora in condizione, faticando contro Corti, che, con tutto il rispetto, non è allo stesso livello degli altri attaccanti che circolano in Serie A. E ora deve entrare in scena il mercato.

Il nono colpo di Furlani e Moncada non può non essere il difensore centrale, che serve anche con una certa urgenza, soprattutto se Kalulu dovesse ritrovarsi a fare il terzino in più occasioni in stagione. Non bastano, dunque, questi quattro difensori per giocare tre competizioni ad alto livello: il mercato potrà essere utile per cercare una soluzione valida per offrire a mister Pioli una rotazione in più.