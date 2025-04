Rinnovo Theo: offerta al ribasso del Milan. Tutto fatto per quello di Pulisic

vedi letture

In casa rossonera ci sono diverse priorità, tra cui il rinnovo di alcuni top player. Se per quello di Christian Pulisic è praticamente tutto fatto e manca di fatto solo la firma, ben più complicato è quello di Theo Hernandez che, come Mike Maignan, è in scadenza nel 2026. Dopo settimane in stand-by, le parti avrebbero ripreso a parlare e il Milan avrebbe presentato la sua offerta, ma al ribasso rispetto a quello che guadagna ora.

OFFERTA AL RIBASSO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi punta a prolungare il contratto del terzino francese per evitare il rischio dello svincolo gratuito e riguadagnare forza contrattuale. Senza il rinnovo, l'addio in estate è lo scenario più probabile, ma servirà comunque un'offerta all'altezza perchè stiamo comunque parlando di uno degli esterni sinistri più forti al mondo. Il suo rendimento in questa stagione è stato però piuttosto deludente, anche se nelle ultime settimane sembra essersi risvegliato un po'. La conseguenza di una stagione sotto la sufficienza è inevitabile: l’offerta milanista è al ribasso rispetto ai numeri attuali (4,5 milioni di euro).

FIRMA IN ARRIVO - In attesa di capire cosa succederà con Theo, a breve arriverà invece la firma sul nuovo contratto di Christian Pulisic fino al 2029. A differenza del francese, la stagione dell'attaccante americano è stata super positiva e domenica a Venezia ha segnato il suo 16° gol in questa annata sportiva. Ma in generale da quando è al Milan i suoi numeri sono pazzeschi: dall'estate 2023, tra reti (31) e assist (19), è infatti arrivato a quota 50, traguardo che nelle ultime due stagioni è stato raggiunto tra i giocatori della A solo da Lookman (50 anche per lui) e Lautaro (davanti a 54). Per questo anche l'aumento dell'ingaggio è più che meritato: Pulisic passerà infatti a guadagnare dagli attuali 4 milioni di euro a 5 milioni.