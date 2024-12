Ritorno al Milan per Cristante? La Roma lo vuole offrire ai rossoneri per tenersi Saelemaekers

Il mercato estivo del Milan si è chiuso con uno scambio di prestiti con la Roma tra Alexis Saelemakers e Tammy Abraham. E chissà che presto non possa esserci una nuova operazione tra rossoneri e giallorossi: il club romanista, infatti, vorrebbe prendere a titolo definitivo il belga e, invece di pagare i 15-18 milioni di euro per il cartellino dell'ex Anderlecht, sta pensando di proporre al Diavolo Bryan Cristante.

RIFLESSIONI IN CORSO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il centrocampista, nato e cresciuto nel settore giovanile milanista, non rientra più nei piani della Roma e di Claudio Ranieri e per questo non è escluso un suo addio a gennaio. Il Milan, si sa, è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo dove manca un'alternativa a Youssouf Fofana e per questo il dt giallorosso Ghisolfi vorrebbe proporre ai rossoneri il cartellino di Cristante. A Trigoria riflettono, ma sta crescendo la convinzione che questa possa essere la mossa giusta per trattenere Saelemaekers.

COSA FARÀ IL MILAN? - Cosa farà il Milan? Anche questo caso ci saranno delle riflessioni importanti perchè se da una parte il classe 1995 non è un colpo che rientra nei parametri di RedBird, dall'altra vorrebbe dire inserire in rosa un giocatore che conosce già l'ambiente e il campionato italiano. Inoltre, Cristante potrebbe essere utile al club di via Aldo Rossi anche per le liste visto che potrebbe essere iscritto come prodotto del vivaio.