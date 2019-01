RMC SPORT - Bellinazzo: "Rassicuro i tifosi, Milan e Inter faranno parte della Superlega del 2024"

Marco Bellinazzo, intervenuto a RMC Sport, ha parlato della situazione relativa al Milan e ai paletti del Fair Play Finanziario, specificando poi cosa accadrà a partire dal 2024 per il club rossonero e l'Inter.

Sul Fair Play FInanziario: "Il principio del FPF è molto semplice, devi spendere quello che incassi. Il problema che si è venuto a creare per il FPF e il modello di Champions voluto da Platini ormai una decina di anni fa è che si è creato un circolo vizioso tra i club che hanno sempre fatto la Champions e quelli che invece ci vanno poche volte. I club habitué di questa competizione hanno messo in cassa più soldi degli altri, con quei soldi hanno acquistato giocatori più importanti e di conseguenza continuato a vincere. Gli altri club non andando in Champions hanno meno risorse per acquistare calciatori e vincere. Lo sfogo di Boban è molto condivisibile. Quando sei in una situazione come quella di Milan e Inter, con un certo livello di ricavi, per aumentarli devi iniziare a vincere, andare su mercati internazionali e fare investimenti. Ma inizialmente gli investimenti sono costi e se non consenti ad una nuova proprietà di assumere l'onere di questi investimenti, quindi rossi di bilancio più alti nei primi anni, è evidente che questi club si trovano nell'impossibilità di poter crescere, non possono fare ricavi se prima non fanno questi investimenti. Bisogna trovare una chiave col Voluntary Agreement, le proprietà credibili che si presentano alla UEFA ottengono delle deroghe, la possibilità di fare deficit più ampi e magari fare investimenti sugli stadi, sui vivai, rientrando nei paletti dopo 3/5 anni, portando un fatturato da 200 fino a 400/500 milioni che ad oggi è il fatturato minimo per competere a certi livelli".

Sui regolamenti del FPP e sulla Superlega del 2024: "Il regolamento contabile della UEFA è molto complesso, ci sono anche aspetti poco chiari. C'è un problema di comunicazione. Nella comunicazione consegnata al Milan si dice che deve raggiungere il pareggio di bilancio entro il giugno 2021. Ma che significa pareggio di bilancio? La regola del break-even significa fare almeno -30, ma se fosse così per il Milan che senso avrebbe la sanzione? Il Milan dovrebbe fare zero a differenza degli altri club? Non è stato chiarito se il Milan deve fare 0 o -30. Le regole ci sono ma è stato facile aggirarle. Il FPF è stato una bella invenzione per sanare i conti di molti club e molte leghe, ma ha creato un oligopolio. Il Milan fatturava 200 milioni nel 2008, oggi ne fattura più o meno 218. Raggiungere club che fatturano dai 500 milioni in su con queste regole è quasi impossibile. Quello che posso dire per rassicurare i tifosi del Milan e dell'Inter è che faranno parte del pacchetto di tre squadre italiane che sarà ammesso di diritto alla SuperLega del 2024. Cambierà un po' lo scenario geopolitico del calcio, con 20 squadre a spartirsi una torta invece di 10. La UEFA vuole che Inter e Milan siano dentro a questo gruppo".