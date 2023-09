Roma-Milan 1-2: Giroud e Leao firmano il 3 su 3. Tomori salterà il derby

Serie A, 3ª giornata: Roma-Milan 1-2. Gol di Giroud (rigore), Leao e Spinazzola. Tomori, espulso, non ci sarà nel derby contro l'Inter

Il Milan centra la terza vittoria su tre in Serie A. E lo fa vincendo per 2-1 in un Olimpico da tutto esaurito contro la Roma di José Mourinho. Con i rossoneri che, come si è visto sia con il Bologna che con il Torino, partono fortissimo e costringono la squadra del tecnico portoghese ad abbassarsi nella propria metà campo. Infatti, il Milan trova già la prima azione da gol al 7' minuto: Loftus-Cheek duetta fantasticamente sulla trequarti campo con Giroud e si invola verso la porta. Face to face con Rui Patricio, l'inglese si fa ipnotizzare e la difesa della Roma sulla respinta riesce ad allontanare in angolo. Ma c'è un intervento del Var: il portiere portoghese, in uscita, di fatto, colpisce con il piede a martello la caviglia del centrocampista del Diavolo. Rapuano va a rivedere l'azione e assegna il calcio di rigore al Milan. Sul dischetto si ripresenta Giroud, dopo la rete realizzata su penalty settimana scorsa contro il Torino, e non sbaglia, spiazzando Rui Patricio.

Passano nove minuti e i rossoneri vanno vicini al raddoppio: solito assolo di Leao sull'out di sinistra e scarico a rimorchio sul centrocampista in inserimento. Il tiro di Reijnders, però, viene deviato in calcio d'angolo. Ma la squadra di Pioli non alza il piede dall'acceleratore e continua a produrre calcio e cinque giri d'orologio più tardi, Rui Patricio si supera ed evita il momentaneo 0-2. Theo, infatti, scodella un cross col contagiri sul secondo palo dove spunta Pulisic, che lascia due metri a Zalewski e spara a botta sicura, ma il numero uno dei giallorossi respinge miracolosamente in calcio d'angolo. Fino al 47' poi, i rossoneri amministrano il gioco e abbassano i ritmi della partita, con l'ultima azione della prima frazione che arriva con il tiro al volo, schiacciato, di El Shaarawy che termina di qualche metro fuori alla sinistra della porta difesa da Maignan. Al 45' il tabellone segna Roma-Milan 0-1.

Il secondo tempo, per il Diavolo, poi, si riapre nel migliore dei modi: al 48' Reijnders, nei pressi dell'area di rigore, allarga sulla destra, Calabria riceve e fa partire un cross a tagliare che arriva perfetto sul piede di Leao. Il portoghese, sbilanciato un po' dalla marcatura (non perfetta) di Celik, riesce a colpire in sforbiciata al volo e sforna un colpo da biliardo che si stampa sul palo alla sinistra di Rui Patricio ed entra in rete, siglando così lo 0-2. E subito dopo il raddoppio, al 50', i rossoneri sfiorano il tris: Theo si invola in contropiede e scarica a Leao al centro del campo che vede subito Loftus-Cheek arrivare alla sua destra in solitaria. L'inglese controlla e calcia da ottima posizione, ma sfortunatamente la sua conclusione viene deviata in corner. Al 61', poi, arriva la prima mazzata stagionale: Tomori, ingenuo, abbatte Belotti per la seconda volta (ci sarebbe da discutere sulla prima ammonizione) e si becca il rosso. Milan in dieci con l'inglese che salterà quindi il derby del 16 settembre contro l'Inter.

Con l'inferiorità numerica, Pioli si tutela spedendo nella mischia Kalulu al posto di uno straripante Loftus-Cheek. E come normale che sia, con il passare dei minuti, il Diavolo inizia ad accusare il 10 vs 11 con il primo (vero) squillo della Roma che arriva al 70' con la botta violenta di El Shaarawy che viene respinta da Maignan. Viste le prime difficoltà, il tecnico emiliano opta subito per il secondo cambio: fuori Giroud e dentro Pobega. I giallorossi, però, alzano i ritmi e due minuti più tardi vanno vicini all'1-2 con Lukaku: il belga, appena entrato, scambia al limite dell'area e calcia di poco alto (col piede debole) sopra la porta rossonera. Troppe chance concesse obbligano Pioli, al 74', a effettuare altre due sostituzioni, esaurendo gli slot e di fatto bruciando un cambio: dentro Chukwueze e Okafor e fuori Pulisic e Leao. Cambi che equilibrano per una decina di minuti il match, che si trascina sullo 0-2 fino al 93', quando Spinazzola punta Calabria e calcia dal limite, trovando la deviazione decisiva di Kalulu. Maignan beffato e pallone che entra in rete. Nel finale c'è qualche spauracchio per la banda di Pioli, ma i rossoneri riescono comunque ad espugnare l'Olimpico.