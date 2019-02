Roma-Milan, ora o mai più: eliminare un rivale e blindare il 4° posto

Sette gol incassati e settimo cielo, questa la differenza tra Roma e Milan alla vigilia del fondamentale scontro diretto con vista Champions League. "L'occasione è di quelle ghiotte davvero, e sarebbe da folli non approfittarne" commenta in apertura l'edizione odierna di Tuttosport. I giallorossi sono in piena bufera mentre il Diavolo ha trovato serenità ai danni del Napoli ed un bomber che sembra implacabile. Piatek già conosce le porte dell'Olimpico, autore di due gol in altrettante presenze nello stadio capitolino: una rete a testa, par condicio, bucando prima la Lazio e poi la Roma che ritroverà domani sera.

Guardando la classifica, prosegue Tuttosport, si coglie ancora meglio l'importanza della partita. Per il Milan di Gattuso è una sorta di esame di maturità: sempre in zona quarto posto negli ultimi mesi, ecco l'enorme occasione di iniziare a blindarlo, tentando un primo allungo deciso. Non solo, eventualmente, sulla Roma, ma anche sulla Sampdoria che oggi sarà chiamata alla prova del fuoco in casa del Napoli. Più in generale, un successo rossonero manderebbe un segnale chiaro a tutto il campionato: uno statement, come direbbero oltreoceano, una picconata diretta a tutti i dubbi e a chi ancora non crede al gruppo di Rino Gattuso, capace di annullare il Napoli due volte in tre giorni.

Attenzione però all'avversario, perché l'atteggiamento della Roma sarà cruciale. Il tecnico del Diavolo, rivela Tuttosport, sta preparando il match con grande attenzione ed aggressività, nel tentativo di dare subito il colpo di grazia ai padroni di casa. Puntando anche sulla forma ed il cinismo di Piatek, che a Roma sa come si fa...