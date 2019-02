Roma-Milan, pari all'Olimpico nello scontro Champions: i giallorossi creano di più, ma ai rossoneri mancano un rigore netto e il secondo giallo a Pellegrini

Alla fine, per come è andata la partita, Rino Gattuso può essere soddisfatto per il punto con il quale il Milan è tornato a casa dell'Olimpico: contro la Roma, i rossoneri hanno infatti pareggiato 1-1 e hanno mantenuto il quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio proprio sui giallorossi. In casa milanista, però, ci sono diverse recriminazioni per l'arbitraggio di Maresca, che prima non ha concesso un rigore nettissimo di Kolarov su Suso e poi non ha dato il secondo giallo a Pellegrini a 10 minuti dalla fine.

PAREGGIO GIUSTO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che comunque il risultato finale è giusto: per il Milan era fondamentale non perdere contro la Roma e restare così davanti alla formazione romanista sia in classifica che negli scontri diretti. I rossoneri mantengono così il quarto posto e, con la sconfitta dell'Inter in casa contro il Bologna, si avvicinano alla terza posizione dei nerazzurri, che ora è distante appena quattro punti.

SUPER GIGIO - Se da una parte il Diavolo può recriminare per l'arbitraggio di Maresca e per aver perso un'occasione ghiotta per staccare la Roma in classifica, dall'altra deve ringraziare Gigio Donnarumma, autore di almeno quattro interventi decisivi che hanno salvato la porta milanista. Gattuso può essere contento anche di Piatek, il quale, dopo la doppietta in Coppa Italia contro il Napoli, è andato in gol anche ieri all'Olimpico, dimostando ancora una volta di essere un vero bomber.