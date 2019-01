Romagnoli è furente: "Gli arbitri diano rispetto, oltre a pretenderlo. Disparità sui fuorigioco? Ci facevano cagare sotto..."

Alessio Romagnoli non ci sta e, da capitano, al termine della partita ha fatto presente in mix zone la disparità di giudizio arbitrale, che a suo avviso, hanno avuto l'arbitro Banti e i propri assistenti. Il classe 1995, infine, ha anche parlato di Gonzalo Higuain: "Dispiace per la sconfitta, perchè ci credevamo. Sulle decisioni uno non giudica quelle - anche se sono un po' dubbie - perchè come sbagliamo noi possono sbagliare anche loro. Io penso che, però, così come ci debba essere rispetto da parte nostra, ci debba essere anche da parte loro. Non è possibile che io, che sono il capitano, ogni volta che vado a parlare con un arbitro per un intervento, venga subito ammonito. E' la terza volta da inizio stagione e ogni partita è così. Non si può accettare, non è stato un comportamento corretto. Disparità sui fuorigioco? A loro lasciavano finire l'azione e ci facevano cagare sotto ogni volta, perchè comunque entrava il pallone. A noi alzavano subito la bandierina. E questo non deve succedere, dev'essere equo da ambo le parti. Ormai è andata così, speriamo che dalla prossima cambieranno tante cose. Higuain? Gonzalo è molto tranquillo, si è sempre allenato al massimo ed è un professionista esemplare. Poi le cose di mercato sono sue, di Leonardo e di Maldini. Noi siamo giocatori e dobbiamo solamente pensare a giocare e concentrarci sulle partite".