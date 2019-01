Romagnoli-Musacchio, riecco i corazzieri: zero gol subiti in 180 minuti col Napoli sono un certificato di garanzia

Ora il Milan ha una difesa. Non è una questione di uomini, ma di meccanismi, di ingranaggi che finalmente funzionano. Era la fase difensiva a lasciare parecchio a desiderare, non i difensori. La crescita del reparto arretrato rossonero è stata certificata dal doppio confronto con il Napoli: zero gol subiti in centottanta minuti contro uno degli attacchi più forti del nostro campionato.

CORAZZIERI - Come evidenzia Tuttosport, Musacchio e Romagnoli sono riusciti a sbarrare la strada a ogni tentativo di Insigne, Milik e soci, giocando due partite da applausi, grazie anche al supporto di un immenso Bakayoko e del resto dei compagni. La coppia è tornata al centro del progetto di Gattuso, che nell’ultimo periodo aveva preferito Zapata (oggi infortunato) al centrale argentino. La doppia prestazione offerta contro il Napoli potrebbe cambiare nuovamente le gerarchie: l’ex Villarreal si è rilanciato con decisione.

GARANZIA - Niente ruggine, dunque: Musacchio si è ripreso posto e credibilità, garantendo sicurezza e stabilità a un reparto finalmente brillante, attento, impeccabile. Il tandem Romagnoli-Musacchio è una certezza: Gattuso e il Milan possono dormire sonni tranquilli. Zero gol concessi al Napoli in due gare sono un autentico certificato di affidabilità.