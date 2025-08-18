Romano: "Okafor vicino al Leeds. Presentata offerta da oltre 20 milioni al Milan"

Oggi alle 11:26
di Enrico Ferrazzi

Il futuro di Noah Okafor potrebbe essere in Inghilterra e più precisamente al Leeds: il club inglese è infatti vicino a chiudere l'arrivo dello svizzero dopo aver presentato nelle scorse ore un'offerta da oltre 20 milioni di euro al Milan. Per il giocatore è invece pronto un contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030. Lo scrive Fabrizio Romano su X

"Il Leeds United è vicino ad acquistare Noah Okafor dal Milan! Oggi è stata presentata una proposta del valore di oltre 20 milioni di euro, contratto fino a giugno 2029 più opzione fino al 2030. Via libera finale di Okafor, poi l'affare potrà essere concluso, con l'allenatore del Leeds Daniel Farke che spinge molto". 