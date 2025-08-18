Romano: "Okafor vicino al Leeds. Presentata offerta da oltre 20 milioni al Milan"
Il futuro di Noah Okafor potrebbe essere in Inghilterra e più precisamente al Leeds: il club inglese è infatti vicino a chiudere l'arrivo dello svizzero dopo aver presentato nelle scorse ore un'offerta da oltre 20 milioni di euro al Milan. Per il giocatore è invece pronto un contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030. Lo scrive Fabrizio Romano su X:
"Il Leeds United è vicino ad acquistare Noah Okafor dal Milan! Oggi è stata presentata una proposta del valore di oltre 20 milioni di euro, contratto fino a giugno 2029 più opzione fino al 2030. Via libera finale di Okafor, poi l'affare potrà essere concluso, con l'allenatore del Leeds Daniel Farke che spinge molto".
🚨🟡🔵 Leeds United are close to signing Noah Okafor from AC Milan!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
Understand proposal worth over €20m has been submitted today, contract until June 2029 plus option until 2030.
Final green light up to Okafor then deal can be done, with #LUFC coach Daniel Farke pushing a lot. pic.twitter.com/IQX2DJTGFe
