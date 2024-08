Saelemaekers da esubero a conferma in tre settimane: Alexis ha stregato Fonseca

vedi letture

Quasi un anno fa, i 30 agosto 2023, il Milan cedeva Alexis Saelemaekers al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Sembrava la fine di una bella avventura dell'esterno belga con la maglia rossonera, culminata con la vittoria dello Scudetto nel 2022. La stagione molto positiva giocata con i rossoblù non ha fatto che alimentare questa sensazione che però, a giugno, è sparita all'improvviso: Italiano è arrivato al Bologna e non ha voluto il riscatto di Alexis che dunque è tornato al Milan per quello che sembrava solamente un ritorno temporaneo...

Tre settimane

Saelemaekers si è presentato al raduno dell'8 luglio a Milanello come un giocatore in uscita e soprattutto uno di quei profili cedibili che avrebbero potuto portare anche un incasso economico discreto: per la cessione il Milan ipotizzava circa 15 milioni di euro. Il belga si è messo a lavorare con serietà fin dal primo giorno e ha sfruttato anche la possibilità di poter lavorare a stretto contatto con il nuovo tecnico Fonseca che non aveva a disposizione tanti giocatori di primo piano. In tal modo Saelemaekers è stato una delle scelte obbligate nelle amichevoli giocate dai rossoneri e ha risposto sul campo con grande abnegazione. Ottima gara contro il Rapid Vienna: entrato nel secondo tempo ha regalato un assist a Florenzi. Bene anche in America dove è partito titolare sia con il City che con il Real, mostrando anche grande spirito di sacrificio.

Ripartenza e investitura

Si profila dunque una nuova ripartenza di Saelemaekers al Milan. Ogni giorno che passa l'addio del belga si allontana sempre di più. Con il Bologna Saelemaekers ha giocato spesso sulla fascia sinistra il che permetterà a Fonseca di sfruttare un giocatore duttile e che può ricoprire diverse zolle del campo. E il tecnico portoghese si è letteralmente innamorato dell'ex Anderlecht e non lo sta dimostrando solo con le sue scelte ma anche con le parole. Dopo l'amichevole contro il City, l'investitura era stata importantissima per il belga: "Alexis? È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”. Un elogio al giocatore ma allo stesso tempo una richiesta molto esplicita alla società. Saelemaekers è pronto a essere il jolly del Milan di Fonseca.