Saelemaekers è diventato fondamentale per Pioli: il Milan ha scoperto un tesoro sulla destra

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese più piacevoli degli ultimi sei mesi. Il belga è diventato ormai un perno fondamentale per la squadra di Stefano Pioli, che continua a rimanere imbattuta da ben diciannove partite in tutte le competizioni. L'esterno classe '99 gode di una grandissima stima da parte dell'allenatore rossonero, e per questo ha trovato il modo di ambientarsi velocemente e con facilità.

FIDUCIA - Saelemaekers è un vero e proprio Jolly per mister Pioli: può essere schierato sia come terzino destro, dove in Belgio ha dimostrato di avere le caratteristiche per ricoprire quel ruolo, sia da esterno alto, in cui si è espresso perfettamente per il tipo di gioco che vuole imporre l'allenatore parmense. Il belga, quindi, ha instaurato un ottimo rapporto con il mister rossonero, che lo apprezza molto e spera di dargli più minutaggio possibile durante il corso di questa lunga stagione piena di impegni.

DUTTILITA' - Oltre ad essere importante per i meccanismi di gioco di mister Pioli, Alexis Saelemaekers ha dimostrato di poter giocare in più ruoli: come detto prima il belga può giocare sia come terzino destro, sia come esterno alto di destra, ma in questo inizio di stagione, anche grazie all'assenza di Rebic in Europa League per la squalifica di tre giornate rimediata due anni fa con l'Eintracht, il numero 56 rossonero si è scoperto anche come esterno altro di sinistra. Le prestazioni non le stesse di quando gioca a destra, ma la qualità e la presenza in campo del giocatore hanno permesso all'allenatore rossonero di scoprire nuove opportunità di formazione.