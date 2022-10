Saelemaekers e Messias out, Krunic verso una maglia da titolare con il Chelsea (PODCAST)

MilanNews.it

Anti-vigilia di Chelsea-Milan, terzo turno dei gironi di Champions League. Rossoneri che arrivano in piena emergenza con ben 8 indisponibili: Maignan, Theo Hernandez, Calabria, Florenzi, Kjaer, Messias, Saelemaekers e Ibrahimovic. Pioli può sorridere solo per il recupero di Divock Origi, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo per tutta la seduta pomeridiana.



Ancora out Theo Hernandez: anche oggi il terzino francese si è allenato a parte. Obiettivo Juventus per l'ex Real, anche se la speranza di recuperarlo per il big match dopo la gara di Champions League contro il Champions non è alta. Qualora non dovesse esserci contro i bianconeri, aumentano le probabilità di vedere il francese nel ritorno contro la squadra di Potter.



Pioli dunque prepara una partita con la rosa contata, con una sorpresa sull'esterno di destra: Rade Krunic. Viste le assenze di Saelemaeker e Messias, è lui l'indiziato a partire dal primo minuto sulla corsia di Dest.