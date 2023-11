Sala, non è che ora è un po' troppo tardi?! Il Milan punta a giocare nel 2028 a San Donato

vedi letture

È da tantissimi anni che si parla del nuovo stadio del Milan a Milano, è da tantissimi anni che si parla di costruirlo a Milano anche assieme all'Inter, ma... Gli anni di attesa, come è evidente, sono stati troppi e, di conseguenza, una decisione forte è stata presa: il Milan punta forte sul costruire il suo nuovo quartier generale (stadio + sede + museo) a San Donato Milanese.

Con buona pace di Milano e del sindaco Sala, che, con notevole ritardo, sta provando a impietosire le due società meneghine nel tornare sulle proprie decisioni di spostarsi fuori dal capoluogo: "Le società - ha detto il sindaco ieri a margine della presentazione della mostra di Piero della Francesca - possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io personalmente ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano". Ma il Milan sembra già piuttosto deciso, come dichiarato dall'ad Furlani qualche giorno fa a Radio Serie A: "Noi stiamo avanzando sul progetto a San Donato: il target per noi è di essere pronti a fine 2028 con un nuovo stadio".Negli ultimi giorni c'è stato un confronto acceso tra maggioranza ed opposizione durante il Consiglio Comunale a San Donato Milanese in merito alla questione del nuovo stadio: cinque ore di discussione accesa, davanti anche ad un folto pubblico che ha più volte rumoreggiato. Netta la posizione della giunta, illustrata dal documento-risposta presentato dal sindaco Francesco Squeri, che ha ribadito come "il privato sta presentando un intervento privato su un’area privata di cui è proprietario" e dall'Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese, il quale ha parlato alla Milano Finanza Real Estate Week: "È probabile che nel 2028 il fischio di inizio del campionato per il Milan sarà a S.Donato. Riteniamo che la forza del progetto e la dimensione dell’investimento faranno sì che le risposte ai timori siano efficaci".