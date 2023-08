Scaroni alla Gazzetta: "Vogliamo vincere divertendo come il Milan di Berlusconi. Pulisic grandissimo talento"

Stasera alle 21 il Milan sarà impegnato in casa del Monza, un'amichevole dal sapore molto speciale visto che è valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi, il grandissimo ex presidente rossonero scomparso qualche settimana fa. "Rientro dalle vacanze per essere in tribuna, a una partita come questa non rinuncerei per nulla al mondo" assicura alla Gazzetta dello Sport l'attuale presidente milanista Paolo Scaroni. "Berlusconi è stato un precursore in tanti campi, ma nel mondo del calcio lo è stato moltissimo: il Milan come lo conosciamo oggi, una squadra leggendaria con centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo, deve tutto a lui. Il Milan di Silvio ha ispirato un nuovo modo di giocare ed è stato innovativo nello stile. Ecco, questa è la strada sulla quale io cerco di proseguire da presidente: Pioli allena una squadra compatta, mai polemica, attenta al fair play".

IL NUOVO MILAN - Scaroni ha poi proseguito parlando anche del nuovo Milan che sta nascendo: "Il Milan di Berlusconi ci ha insegnato che vincere divertendo è ancora più bello e sono convinto che la linea seguita dal Milan di RedBird ricalchi quella tracciata da Silvio in passato. Anche se, lo sapete bene, dietro a questa campagna acquisti non ci sono io ma c’è il grande lavoro del nostro a.d. Giorgio Furlani, con l’appoggio del nostro azionista di riferimento Cardinale: Gerry segue ogni aspetto della vita del club, e il mercato in particolare. Il calcio è uno spettacolo, mi auguro che Pioli e i suoi ragazzi riescano a esaltare i nostri tifosi. Come per lo scudetto 2022 e l’ultima grande stagione in Champions League".

CONTI IN ORDINE - Il Milan è una delle squadre più scatenate sul mercato, ma i conti del club sono in ordine: "Chiuderemo l’esercizio di bilancio 2022-23 in utile, a diciassette anni dall’ultima volta in cui era successo: era il 2006 e c’era proprio Berlusconi presidente. Negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato fatturati e ricavi, è un grande successo. La crescita economica del club è fondamentale, è stata la premessa per far sì che prendesse corpo questa campagna acquisti scoppiettante". Tra i nuovi acquisti, c'è anche Christian Pulisic: "L’ho incontrato a Casa Milan, è un ragazzo solare, con la faccia pulita e soprattutto è un grandissimo talento in campo. E' uno di quei giocatori che sarebbero piaciuti a Silvio".

SECONDA STELLA - Il presidente Scaroni ha poi concluso parlando degli obiettivi stagionali del Diavolo, in primis lo scudetto e la seconda stella: "Guardi, non ci voglio pensare... Le dico solo che noi siamo ambiziosi e vogliamo vincere, ma dobbiamo anche tener conto del fatto che giocare la Champions e fare strada in coppa, come è successo nell’ultima stagione, è altrettanto importante. È la condizione fondamentale per restare al top in Italia e in Europa. Dobbiamo proseguire su questa strada, andando in campo sempre per vincere. Se arriverà un altro scudetto, poi, sarò l’uomo più felice del mondo. Come lo sarebbe stato Berlusconi".