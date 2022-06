Scaroni: "Maldini-Massara? Non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa. Clima idilliaco"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento sul rinnovo di Maldini e Massara: "Il cambio di proprietà in questo momento un po' cruciale ha ritardato tante cose, ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa per cui questa coppia, che è stata così importante, continui con noi anche nei prossimi anni".

Scaroni si è poi espresso sulla tematica stadio: "Stadio a Sesto? Io mi auguro che Sesto resti un’alternativa per il nostro stadio. La prima opportunità che avremo la coglieremo, e io mi auguro che Sesto si dichiari disponibile ad accoglierci come stadio. Noi questo venerdì (Inter e Milan, ndr) incontriamo il sindaco Sala e diamo il via a quella procedura di consultazione popolare. Lavoriamo su San Siro e attendiamo le votazioni a Sesto, ci metteremo a lavorare alacremente su due fronti per arrivare a una soluzione che doti le due squadre di uno stadio efficiente e moderno". Infine ha aggiunto una battuta sul possibile coinvolgimento dell'Inter in un possibile progetto a Sesto San Giovanni: "Per l’ipotesi Sesto bisogna cercare riscontro nella volontà dell’Inter sia nell’incontro che abbiamo previsto tra Gerry Cardinale e Steven Zhang, che non si sono ancora incontrati. In quell’occasione andremo a esplorare il desiderio degli azionisti di sviluppare l’ipotesi a Sesto". Lo riporta LaPresse.