Segni di ripresa in attesa che (i) Conti torni(no)

Tra le tante cose che i tifosi milanisti attendono per questa nuova stagione c'è anche la speranza di vedere Andrea Conti con la maglia del Milan esprimersi finalmente ai suoi livelli, cosa che purtroppo non è ancora successa a causa degli svariati infortuni subiti. Dopo praticamente due anni però sembra possa essere l'anno giusto per rientrare a pieno regime e provare a prendersi il posto di titolare, ora di Davide Calabria.

AMICHEVOLI ESTIVE - Andrea Conti è arrivato pronto per questo pre campionato, dal punto di visto delle condizioni fisiche per poter scendere in campo, ma è ancora ben lontano dalla condizione ideale per potersi esprimere ai suoi massimi livelli. Giampaolo gli ha concesso 90 minuti nelle prime due amichevoli targate International Champions Cup, facendolo entrare nel secondo tempo e poi con il Manchester United, probabilmente visto il risultato e il ritmo della partita gli ha concesso poco più di dieci minuti solamente salvo poi, nell'ultima amichevole affrontata, in Kosovo, dargli di nuovo 45 minuti, rivoluzionando la squadra all'intervallo.

AVANTI E INDIETRO - La cosa positiva che si è vista di Andrea Conti in queste prime partite amichevoli è stata la continuità nel correre lungo tutta la fascia, arrivando spesso a giocare anche quasi come un'ala aggiunta. Un’arma offensiva in più. Si è sempre proposto, arrivando anche in area e sfiorando un gol, dimostrando che i tempi di inserimento e quello che ha imparato nell'Atalanta non lo ha certo dimenticato. C'è da migliorare molto in fase difensiva, ma la sua condizione fisica non ottimale, per ovvi motivi, lo sta limitando in questo aspetto. Bene il coraggio nello spingere e nel cercare spesso l'anticipo nel recupero della palla ma da registrare qualche difficoltà nello in scappare indietro durante le ripartenza avversarie, seppur il Milan abbia sofferto poco contro il Feronikeli.

Segnali incoraggianti con la consapevolezza che servirà ancora tempo per rivedere il vero Andrea Conti, un possibile nuovo acquisto del Milan per la stagione 2019-2020.