"Serà porque te amo". Record.mx dedica la prima pagina a Gimenez al Milan: "Ore cruciali per el Bebote nel secondo club più vincente al mondo"

vedi letture

La prima pagina di Record, importante quotidiano sportivo messicano, è dedicata a Santiago Gimenez.

Il titolo è inequivocabile: "Sarà perché ti amo", in riferimento alla nota canzone dei tifosi milanisti e - probabilmente - anche alla voglia dell'attaccante nato in Argentina di trasferirsi in rossonero. Nella didascalia, Record scrive: "Il Milan, secondo club al mondo con più Champions League vinte, ha inviato una offerta formale per Gimenez. Sono ore cruciali per il futuro del Bebote (soprannome di Santiago, ndr), che andrà a prendere il posto di Abraham nella rosa di Conceicao".

In un articolo di approfondimento sul sito, Record conferma quanto scrivono le testate italiane: "L'offerta esiste, e si aggira sui 30 milioni di euro, una cifra lontana dai 40 milioni che il Feyenoord intende ottenere. Inoltre, le stesse fonti spiegano che gli italiani hanno già pronta un'offerta contrattuale di tre anni e mezzo più uno opzionale".