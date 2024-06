Serve un recupera-palloni? Il Milan ha messo gli occhi sul migliore al mondo

Tra i tasselli che il poker Ibrahimovic, Furlani, Moncada, D'Ottavio dovrà cercare di coprire durante il calciomercato estivo c'è quello di un centrocampista difensivo; a Fonseca, infatti, servirà come il pane l'acquisto di un mediano, in grado di agire di posizionamento in mezzo al campo e di fungere da ruba-palloni lasciando poi spazio per attaccare ai tanti uomini offensivi già presenti nella rosa rossonera.

Nome nuovo

Il nome nuovo, a tal proposito, è quello di André Trindade, centrocampista classe 2001 della Fluminense. Si tratta di un mediano puro, dal fisico possente, nonostante non sia così altro, ma con tanta forza e tanto agonismo; Sofascore, a parziale, testimonianza, riporta la statistica secondo cui André sia stato il calciatore che ha recuperato più palloni in tutto il mondo dal 2023. Insomma: anche solo per statistiche è proprio ciò che servirebbe al nuovo di Milan di Paulo Fonseca.

Lo stato della trattativa

Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti con l'entourage del giocatore che, con la Fluminense, ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026; il suo costo, al momento, si aggira sui 15 milioni di euro, ma l'interesse di alcuni club esteri, Liverpool su tutti, potrebbe ben presto far lievitare la valutazione. Il Milan lo tiene monitorato, sempre assieme ad altri profili simili come Fofana del Monaco e Wieffer del Feyenoord.