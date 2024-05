Si chiude un cerchio lungo 5 anni. Pioli ci ha fatto uscire dalla Banter Era ed entra nella Top 10 dei tecnici rossoneri

Quella di sabato contro la Salernitana sarà la 240ª e ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Un lungo cammino iniziato il 9 ottobre 2019 quando il tecnico di Parma prese il posto di Marco Giampaolo, esonerato all'indomani del successo poco convincente contro il Genoa. Un percorso lunghissimo considerando un mondo "mangiallenatori" come quello del calcio. Un percorso che nella storia recente è stato fra i più lunghi d'Italia e della storia del Milan. Solo Carlo Ancelotti, in sella dal 2001 al 2009 con 420 panchine, ha fatto meglio.

Allargando il discorso alla nascita del Milan, Stefano Pioli chiuderà in sesta posizione, dopo aver staccato in questa stagione Arrigo Sacchi. L'ultimo anno di contratto gli avrebbe permesso con ogni probabilità di superare Nils Liedholm, considerando le 38 partite di campionato, le 8 garantite di Champions e quella garantita in Coppa Italia.



Questa la Top 10 (contando già Milan-Salernitana):

1. Nereo Rocco 459 panchine (1961-63, 1967-74, 1975-76, 1977)

2. Carlo Ancelotti 420 (2001-2009)

3. Giuseppe Viani 376 (1956-1965)

4. Fabio Capello 300 (1987, 1991-1996, 1997-98)

5. Nils Liedholm 280 (1964-66, 1977-79, 1984-87)

6. Stefano Pioli 240 (2019-)

7. Arrigo Sacchi 220 (1987-91, 1996-97)

8. Antonio Busini 193 (1940-41, 1949-53)

9. Massimiliano Allegri 178 (2010-2014)

10. Jozsef Banas 173 (1931-33, 1937-40)

Come percentuale di vittorie, Pioli si colloca al 9° posto assoluto, ma al 4° se consideriamo i tecnici con almeno 100 panchine al Milan. 54,39 è la sua percentuale, figlia di 130 vittorie, 57 pareggi e 52 sconfitte. Come numero di vittorie in una singola partita solo Nereo Rocco, Carlo Ancelotti, Gipo Viani e Fabio Capello hanno fatto meglio. Superato invece in questa classifica Nils Liedholm, il tecnico dello scudetto della stella.

Relativamente alla Serie A, Pioli è al 7° posto nella graduatoria dei tecnici milanisti per presenze, mentre è il 5° nelle competizioni internazionali, a sole 5 panchine da Fabio Capello (43 a 48) con Carlo Ancelotti (98) irraggiungibile al comando.

Solo un titolo in bacheca, ma storico: lo scudetto del 2022 che ha fatto uscire il Milan dalla Banter Era mentre a livello individuale è fra i 4 allenatori (assieme a Capello, Zaccheroni e Ancelotti) a poter vantare la Panchina d'Oro e sempre fra i 4 (assieme a Zaccheroni, Ancelotti e Allegri) ad aver vinto il premio di Migliore allenatore AIC.

Numeri che spiegano l'importanza che Pioli ha avuto nel Milan in un contesto particolare. Perché se è vero che non è avvicinabile a mostro sacri come Nereo Rocco, Fabio Capello, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti per titoli vinti, dall'altra si è ritrovato a guidare un Milan ben diverso rispetto ai sopracitati allenatori. Prendendo per mano una squadra che non faceva la Champions League dal 2014 e riportandola in alto. I cinque anni di permanenza sono un'eternità nel calcio di oggi e se guardiamo chi allenava in Serie A nel 2019/20, al momento del suo arrivo, solo una squadra ha mantenuto lo stesso tecnico fino a oggi: l'Atalanta con Gian Piero Gasperini, anche lui comunque destinato a chiudere un cerchio.