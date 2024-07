Sky - Blitz di Cardinale a Milano: riunione fiume con la dirigenza per parlare anche di mercato

Oggi c’è stato un blitz di Gerry Cardinale a Milano. C’è stata una riunione fiume, dalle 13 alle 19, con gli stati generali del club come Scaroni, Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Una riunione programmatica, che non dovrebbe essere stata l’unica nel corso dell’estate. Cardinale era già in Europa ed ha calendarizzato questo incontro importante, per discutere di varie cose, tra le quali anche il mercato. Le sue visite estive a Milano non sono mai banali e ora si vedrà se il Milan accelererà sul mercato.

Questa la notizia raccontata da Peppe Di Stefano in diretta a Sky Sport 24.