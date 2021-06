Sky - Calhanoglu, domani le visite mediche con l'Inter: triennale da 5 milioni più uno di bonus

Secondo quanto riferisce Sky, sono state programmate per domani le visite mediche di Hakan Calhanoglu con l'Inter. Il giocatore turco, che ha il contratto in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno, è quindi ad un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro: per lui è pronto un triennale da 5 milioni di euro più uno di bonus.



Il Milan aveva offerto 4 milioni di euro netti a stagione ma il giocatore turco ha preferito accettare l'offerta dell'Inter. Tutto fatto.