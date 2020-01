Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale” il Milan cerca un attaccante esterno. L'obiettivo è Politano dell'Inter: la dirigenza rossonera ha incontrato oggi i procuratori del calciatore che ha accettato la destinazione. Ora bisognerà trattare con l'Inter. il Milan in ogni caso dovrà far comunque uscire qualcuno in attacco.