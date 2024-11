Sky - Le ultime di formazione verso il Monza: a destra c'è Terracciano, in difesa confermati Thiaw e Pavlovic

vedi letture

Vigilia di Monza-Milan, anche oggi la squadra ha allenato a Milanello per preparare al meglio la sfida contro i Brianzoli: i rossoneri vogliono ripartire dopo la deludente sconfitta di martedì contro il Napoli. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, racconta le possibili novità che arrivano dall'allenamento odierno. Rafa Leao, come anticipato, partirà dalla panchina: al suo posto ci sarà nuovamente Okafor. In difesa ancora spazio alla coppia Thiaw-Pavlovic, sulle fasce una novità: a sinistra torna Theo Hernandez dopo la squalifica, a destra un po' a sorpresa niente Emerson o Calabria, gioca Terracciano.

In mezzo al campo torna la coppia ormai rodata Reijnders-Fofana, sulla trequarti con Okafor ci sono Pulisic, in mezzo, e Chukwueze, a destra. L'unica punta sarà Morata. Luka Jovic, che sembrava essere guarito dalla pubalgia, oggi ha sentito nuovamente dolore e verrà quindi gestito: il serbo non viaggerà per Monza. Ci sarà invece Abraham, dalla panchina, che indosserà un tutore per la spalla.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

ASCOLTA IL PODCAST CLICCANDO SUL BANNER