Sky - Maignan, recupero lento. Il Milan potrebbe anticipare Sportiello

Recupero lento per Mike Maignan. Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta da Dubai su Sky Sport 24, ci sarebbe un nuovo, piccolo, problema per il portiere francese del Milan, alle prese con lo smaltimento dell’infortunio al polpaccio. Il muscolo, però, non avrebbe reagito come ci si sarebbe aspettato ed è alta la cautela attorno alle sue condizioni fisiche. Non si tratta di ricaduta, è bene specificarlo. Il Milan non vuole forzare minimamente i tempi, ma al rientro in Italia ci saranno esami strumentali e test. I prossimi 10 giorni saranno decisivi.

Anche Divock Origi sarà sottoposto a esami specifici per capire l’entità del problema patito durante la partita contro l’Arsenal.

Tornando su Maignan: se il problema dovesse essere di poco conto e dovesse tornare contro la Roma, il Milan non farebbe nulla sul mercato. Qualora il Milan dovesse rendersi conto che il problema di Mike dovesse andare ancora per le lunghe, allora ecco che i rossoneri potrebbero anticipare l’arrivo a Milanello di Marco Sportiello dall’Atalanta, il cui acquisto è previsto per giugno. Con un accordo con i bergamaschi, si potrebbe fare.