Sky - Milan, accelerata su Tonali: alzata l'offerta, c'è l'ok del giocatore

Il Milan spinge forte su Sandro Tonali e vuole provare a battere l'Inter nel derby di mercato per il talento del Brescia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo l'incontro avvenuto settimana scorsa tra la dirigenza milanista e il presidente Cellino, i contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore. Il club di via Aldo Rossi avrebbe migliorato ulteriormente l'offerta per le Rondinelle, forte anche dell'ok ricevuto dal centrocampista classe 2000. Il Milan è la società che in queste ore sta premendo sull'acceleratore forte del fatto che l'Inter sia in una fase di stand-by dopo l'accordo trovato con il giocatore ad aprile. Ciò non significa che i nerazzurri non vogliano prendere Tonali, ma che oggi probabilmente abbiano altre priorità e il Diavolo sta provando ad approfittarne.