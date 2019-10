Sky - Milan, c'è il sì di Spalletti. Società al lavoro sul lato economico

Luciano Spalletti ha detto sì al progetto tecnico del Milan. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. Il giornalista ha aggiunto: “Spalletti lavorerebbe volentieri con Boban, Maldini e Massara. Cosa manca per farlo diventare il nuovo allenatore del Milan? La quadratura economica tra Milan e Inter. Spalletti ha ancora due anni di contratto a circa 5 milioni netti a stagione, quindi 20 lordi per due anni. Spalletti non vuole rinunciare a un euro e le due società si stanno parlando per arrivare ad una quadratura economica. Ergo, il Milan arriva fino ad una certa cifra, l’Inter deve dare la buonuscita. Lo farà? Tutto è nelle mani di Zhang e dei dirigenti interisti. Dandogli la buonuscita, ci sarebbe un risparmio per le casse nerazzurre e ci sarebbe il via libera per Spalletti al Milan. Nel caso in cui l’Inter non gli dovesse dare la buonuscita, allora Spalletti rimarrebbe ancora sotto contratto, dovendo dire di no alla proposta del Milan. Stefano Pioli, in questo caso, sarebbe l’alternativa per prendere il posto di Giampaolo”.