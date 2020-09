Sky - Milan, per Brahim Diaz siamo allo scambio di documenti con il Real Madrid

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com per Sky Sport, il Milan è ormai davvero a un passo da Brahim Diaz. Dopo il rinnovo di Ibra e la chiusura per l'operazione Tonali, i rossoneri sono ai dettagli per l'ala spagnola del Real Madrid. È in corso lo scambio di documenti per concludere l'affare, e si sta organizzando l'arrivo in Italia per l'ex Manchester City, tra tampone, visite mediche e firma.

Il classe 1999 arriverà al Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real Madrid.