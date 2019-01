Sky - Milan, per Piatek servono 40 mln e un'offerta a titolo definitivo

Gianluca di Marzio, a Sky Sport Calciomercato, ha parlato così dell’interesse del Milan per Piatek come sostituto di Higuain: “Il Milan ha avviato contatti con il Genoa e con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità di questa operazione. È la classica richiesta di informazioni per capire le condizioni di un trasferimento di Piatek già in questa sessione di mercato. Il Milan in caso di partenza di Higuain non può farsi trovare impreparato e ha individuato in Piatek il profilo migliore tra i tanti sul mercato. Da qua a dire che si fa ne passa perché Preziosi ha sempre detto che non lo avrebbe venduto e poi la richiesta è molto alta, almeno 40 milioni più bonus. Il Milan per prenderlo deve presentare un’offerta seria e per il titolo definitivo”