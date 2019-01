Sky - Milan-Sensi: Sassuolo non esclude la cessione, serve offerta giusta

In apertura della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così delle trattative in entrata di Casa Milan: "Per il Milan non ci sono trattative in via di definizione o in corso, solo sondaggi che il club ha fatto e sta facendo in queste ore. La società sta lavorando nel silenzio, i due nomi fatti ieri di Sensi e Carrasco trovano le conferme del caso ma sono molto difficili. Il belga, come detto, ha un ingaggio altissimo e la squadra cinese proprietaria del cartellino non vorrebbe darlo in prestito. Mentre per Sensi, da Sassuolo non è arrivata una chiusura sulla sua possibile partenza a gennaio. Un'offerta corretta potrebbe far smuovere i neroverdi, ma bisogna capire cosa verrà messo sul piatto. Sensi piace a Leonardo, Maldini e Gattuso, mette tutti d'accordo".