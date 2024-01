Sky - Milan, si cerca l'intesa per il prestito di Demiral: trattativa complicata

E' il giorno dopo di Milan-Bologna, con i rossoneri che hanno pareggiato 2-2 al termine di una partita gestita bene soprattutto nel secondo tempo, ma con grandi rimpianti per i due rigori sbagliati, uno per tempo, prima da Giroud e poi da Theo Hernandez. I ragazzi di Pioli non perdono in Serie A da dicembre, ma in casa Milan rimane l'amaro in bocca per la mancata vittoria contro i rossoblu di Thiago Motta. E' però tempo di calciomercato, con i rossoneri che sembrerebbero ancora in cerca di un difensore da regalare a Stefano Pioli.

La notizia di questa sera, lanciata da Sky Sport, vede un nuovo nome nella lista degli obiettivi della dirigenza del Milan: si tratta di Merih Demiral, attualmente in forza all'Al-Ahli. Classe 1998, difensore forte fisicamente, con un passato in Italia alla Juventus e Atalanta. L'attuale difensore dell'Al-Ahli e della nazionale turca ha saltato diverse partite per un problema legato al menisco: in questa stagione vanta al momento, in Saudi League, 7 presenze condite da una rete e un assist.

La trattativa è difficile, molto complicata dettata soprattutto dall'Ingaggio alto, con l'Al Ahli non ha dato aperture alla cessione per ora: i rossoneri vorrebbero portarlo a Milano con la formula del prestito, fino a giugno.